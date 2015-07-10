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شعلة بروس جينير تعرض للبيع في مزاد علني

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الجمعة 10-07-2015 12:44

كشفت صحيفة Time الأمريكية أن الشعلة الأولمبية التي حملها Bruce Jenner، اي Caitlyn Jenner حالياً، في صيف 1984 ستعرض للبيع في مزاد علني خلال الفترة القليلة المقبلة.

هذه الشعلة ستعرض في مزاد علني في دار هيريتادج بشيكاغو بتاريخ 30 تموز- يوليو، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى ما لا يقل عن 20 ألف دولار.

وأفاد موقع People أن هذه الشعلة، هي أول قطعة تذكارية تطرح للبيع في مزاد علني، منذ تحول Jenner إلى امرأة.

ولفت الموقع عينه أن البائع يدعى Bob Lorsch، وهو من بين الذين ساعدوا حمل الشعلة وأوصلها إلى Jenner ، ليكمل ركض مسافة الألف متر في السباق الأولمبي.

وقال مدير قسم المزادات الرياضية في الدار إن هذه الشعلة هي رمز رائع لكون الرجولة والأنوثة غير حصريتين.

 

 

 

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