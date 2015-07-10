"الأوروبية للكبد" توصى بـ 4أدوية لعلاج فيروس C تناسب المريض المصرى

أكد الدكتور محمد على عز العرب أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، أنه يجب اعتماد التوصيات الدولية لعلاج فيروس سى النوع الجينى الرابع والتى تعتمد أساسا على الدليل العلمى من خلال التجارب الإكلينيكية.

وقال أهم التوصيات الأخيرة تم إعلانها بمؤتمر الجمعية الأوروبية للكبد الــ "EASL" والذى عقد مؤخرًا بفيينا والخاصة بالنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر وهذه التوصيات تم وضعها لعلاج مرضى فيروس سى فى مصر والذين يعانون من النوع الجينى الرابع باستخدام الأدوية الجديدة، وهذه الخيارات هى 4 خيارات بدون استخدام الانترفيرون الخيار الأول هو عقار "الهارفونى" والذى يتم أخذ قرصا واحدا يوميا لمدة 3 شهور والخيار الثانى هو "الفيكاركس مع الريبافيرين" لمدة 3 شهور والخيار الثالث وهو السوفالدى مع الاوليسيو كبسولة واحدة يوميا لمدة 3 شهور أو لمدة 6 شهور بالنسبة لمرضى التليف أو تناول الاوليسيو مع الريبافيرين والسوفالدى لمرضى التليف الكبدى.

وقال إن الخيار الرابع هو تناول السوفالدى مع الدكلانزا لمدة 3 شهور، موضحا أن هذه التوصيات الدولية التى صدرت مؤخرًا يجب التقيد بها، ويتم حاليا إجراء الدراسات الإكلينيكية فى عدة مراكز بحثية فى مصر وبناء على النتائج يتم تطبيق واختيار العلاج المناسب.