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للشاب العازب..لو بتعانى من مشكلة جنسية أو عادة خاطئة تقدر تبطلها فى رمضان

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للشاب العازب..لو بتعانى من مشكلة جنسية أو عادة خاطئة تقدر تبطلها فى رمضان للشاب العازب..لو بتعانى من مشكلة جنسية أو عادة خاطئة تقدر تبطلها فى رمضان
تنتشر الكثير من الأمراض الجنسية بين الشباب نتيجة لانتشار بعض الممارسات الخاطئة كالتدخين بالإضافة إلى الكبت الجنسى.. وحول هذا يقول الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم، إن الكبت الجنسى وتأخر سن الزواج عند الشباب، الذى أدى إلى ظهور بعض الممارسات الغريبة، أدى إلى انتشار العديد من الأمراض، منها التهابات البروستاتا ودوالى الخصية والاحتقان المتكرر للبروستاتا، لافتا إلى أن هناك العديد من العادات الخاطئة أيضا التى تؤثر على الرجل ومنها التدخين بشراهة مع تناول الكثير من الشاى والقهوة، والتى لها تأثير سلبى تدفق الدم فى الشرايين الرفيعة بالعضو الذكرى.

ويتابع د. محمد إمبابى أن انتشار الكثير من الألعاب الجنسية وغيرها من الأشياء التى تؤدى للإثارة مع وجود تأخر للإنجاب، تسبب فى تفشى العديد من الأمراض الجنسية كاحتقان والتهابات البروستاتا ودوالى الخصية.

لذا يوصى استشارى أمراض الذكورة الشباب الذين ليس لديهم قدرة على الزواج، الابتعاد عن الممارسات الخاطئة وممارسة الرياضة وتجنب مشاهدة المشاهد الإباحية، ويعد رمضان فرصة كبيرة للتخلص من أى عادة سيئة يقوم بها الشاب، حيث يصوم الشاب 16 ساعة لا يدخن خلالها ولا يتناول المنبهات، مع الالتزام بالروحانيات والدين، وأيضا من الضرورى قراءة الكتب والانشغال عن أى عادة سيئة باستغلال الوقت بفعل شىء مهم، وهو ما يساعد الشاب فى الإقلاع عن أى عادة جنسية سيئة.

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مصر 365