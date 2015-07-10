للأمهات.. الرضاعة الطبيعية تقى من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة على صحة الأم، حيث تعزز من صحة الشرايين لديها وتقلل من فرص إصابتها بأمراض القلب.

وقال الباحثون، إن الرضاعة الطبيعية هى أصح خيار للأطفال الرضع، كما أن لها فوائد مذهلة على صحة الأم أيضاً.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 800 امرأة فى الولايات المتحدة أنجبت كل منهن مرة واحدة على الأقل، أن أولئك النساء اللاتى التزمن بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، مع انخفاض سماكة جدار الشريان السباتى لديهن.

وأوضح الباحثون أن الشرايين السباتية تعمل على تدفق الدم إلى الدماغ، حيث تعتبر سماكة جدار الشريان علامة مبكرة على تصلب الشرايين أو تراكم الدهون التى تعمل على انسداد الشريان، مما يرفع نسب الاصابة بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية لاحقاً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرضاعة الطبيعية تقلل من سماكة جدران الشرايين، حيث إنها تقلل من شيخوخة الأوعية الدموية.

وأضاف الباحثون أن هناك الكثير من الطرق الأخرى للنساء فى جميع الأعمار لتعزيز صحة القلب، مثل اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة الرياضة بشكل منتظم وعدم التدخين، ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى العاشر من شهر يوليو الجارى.