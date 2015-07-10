ضبط6650لتر مياه مقطرة داخل محطة مياه بدون ترخيص بطنطا

مكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 6650لتر مياه مقطرة قبل بيعها على أنها مياه نقية صالحة للشرب داخل محطة مياه بدون ترخيص بشارع فرحات ثان طنطا.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام عبد الرحمن .ع.م- - مقيم بقرية ابيار مركز كفرالزيات بإنشاء محطة لتعبئة مياه الشرب بدون ترخص بشارع فرحات ثان طنطا ووضع علامات وبيانات تجارية وهمية على الجراكن وبيعها للمواطنين على أنها مياه نقية صالحة للشرب وأنه يقوم بتعبئتها داخل جراكن دون أن تمر بأية مراحل تنقية أو تعقيم ضد الميكروبات والفيروسات مما يضر بالصحة العامة .

وباستهداف المحطة والتفتيش فى حضور نادر .ع.ب- 32سنة عامل بالمحطة تم ضبط ( 65 ) جركن سعة الجركن ( 10 لتر ) معبأة بالمياه مدون عليها الوليد لتنقيه المياه معدة للبيع ،و ( 2 ) تنك معبأ بالمياه سعة التنك ( 3000 لتر ) معد للتعبئه بإجمالي ( 6650 لتر ) وبسؤال نادر .ع.ب- وقد أقر بملكية المضبوطات عبدالرحمن .ع.م- وانه عامل بالمحطة و تحرر المحضر 34476 جنح قسم ثان طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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