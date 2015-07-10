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العثور على جثة سيدة مقتولة داخل مسكنها بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية

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العثور على جثة سيدة مقتولة داخل مسكنها بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية العثور على جثة سيدة مقتولة داخل مسكنها بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية
عثر بعض الأهالى بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على ربة منزل في منتصف الخمسينات مقتولة داخل شقتها، وتم إخطار النيابة العامة، حيث توجه أمير سويلم مدير نيابة الإبراهيمية بإشراف المستشار هاني تاج الدين المحامي العام لنيابات شمال، لمعاينة الجثة.

تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثورعلى سيدة تبلغ من العمر 55 سنة ومقيمة بمنطقة جامع أبوذقن، جثة هامدة داخل شقتها.

وانتقل فريق من ضباط البحث الجنائي، لفحص البلاغ ومعرفة دوافع القتل.
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