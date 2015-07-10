«ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان».. خطبة موحدة بمساجد أسيوط

تحدثت مساجد أسيوط، في خطبة اليوم الجمعة الموحدة، عن موضوع “ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان”.

وقال الشيخ محمد العجمي و كيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، أن الله سبحانه وتعالى ،جعل في شهر رمضان المبارك ، العشر الأواخر ، فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزداد ، ولمن أساء أن يستدرك ما فات؛ ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات ،وما يقربه من الله سبحانه وتعالى .

وأكد الشيخ محمد العجمي، على أن من الأعمال التي أشار النبي “صلى الله عليه وسلم” إليها ،وأرشد إلى القيام بها، وكان يحرص ويواظب علي أدائها ، إيقاظ أهله؛ للعبادة والطاعة،و التضرع لله سبحانه، والوقوف بين يدي الحق جل في علاه ، لأن الإنسان مسئول عن أهله ، والراعي مسئول عما استرعاه الله عز وجل .

وأوضح الشيخ العجمي ،أن الله تبارك وتعالى ،جعل فى العشر الأواخر من رمضان ”ليلة القدر” إكراما من الله لأمة محمد علية الصلاة والسلام ،حتى تكثر حسناتها ، وترتفع بها درجاتها ولا تسبقها الأمم الأخرى ، مشيرا إلى أن ليلة القدر خير من ألف شهر .. هي خلاصة رمضان ، وكان رسول الله يجاور في العشر الأواخر من رمضان ، ويقول :” تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.