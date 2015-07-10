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«ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان».. خطبة موحدة بمساجد أسيوط

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«ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان».. خطبة موحدة بمساجد أسيوط «ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان».. خطبة موحدة بمساجد أسيوط

خطبة-الجمعة

تحدثت مساجد أسيوط، في خطبة اليوم الجمعة الموحدة، عن موضوع “ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان”.

وقال الشيخ محمد العجمي و كيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، أن الله سبحانه وتعالى ،جعل في شهر رمضان المبارك ، العشر الأواخر ، فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزداد ، ولمن أساء أن يستدرك ما فات؛ ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات ،وما يقربه من الله سبحانه وتعالى .

وأكد الشيخ محمد العجمي، على أن من الأعمال التي أشار النبي “صلى الله عليه وسلم” إليها ،وأرشد إلى القيام بها، وكان يحرص ويواظب علي أدائها ، إيقاظ أهله؛ للعبادة والطاعة،و التضرع لله سبحانه، والوقوف بين يدي الحق جل في علاه ، لأن الإنسان مسئول عن أهله ، والراعي مسئول عما استرعاه الله عز وجل .

وأوضح الشيخ العجمي ،أن الله تبارك وتعالى ،جعل فى العشر الأواخر من رمضان ”ليلة القدر” إكراما من الله لأمة محمد علية الصلاة والسلام ،حتى تكثر حسناتها ، وترتفع بها درجاتها ولا تسبقها الأمم الأخرى ، مشيرا إلى أن ليلة القدر خير من ألف شهر .. هي خلاصة رمضان ، وكان رسول الله يجاور في العشر الأواخر من رمضان ، ويقول :” تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.

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