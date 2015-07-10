قوات الأسد تفشل فى اقتحام مدينة الزبدانى جنوب غرب سوريا

فشلت قوات النظام السورى وميليشيات حزب الله الموالية لها اليوم الجمعة فى اقتحام مدينة الزبدانى على محورى قلعة الزهراء والجمعيات بجنوب غرب سوريا .

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن قوات النظام السورى قصفت المنطقة بالمدفعية والصواريخ بشكل عنيف ، حيث بلغ عدد القذائف والصواريخ أكثر من 500 قذيفة وصاروخ، بالإضافة إلى أكثر من 50 برميلاً متفجراً و30 غارة جوية من الطيران الحربى لقوات النظام ، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى .

وأضافت القناة أن قوات حزب الله حاولت التقدم لاقتحام المدينة إلا أن قوات المعارضة تصدت لهم بقوة وأفشلت محاولتهم ، يذكر أن مدينة الزبدانى هى أحد آخر معاقل المعارضة على طول الحدود مع لبنان ، حيث إنها تبعد عن العاصمة دمشق 45 كيلومترا وعن الأراضى اللبنانية 8 كيلومترات - ويسكنها الطائفة السنية - وتكمن أهميتها فى أنها تقع على الأوتستراد الدولى الواصل بين بيروت ودمشق ، أى أنها شريان عسكرى يدعم قوات بشار الأسد عسكريا بالجنود والعتاد ، وهو المعبر الوحيد الذى يعتمد عليه النظام فى نقل العوائل التابعة المقربة له خارج سوريا .