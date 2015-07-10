بالصور.. جزار يذبح طفلين شقيقين لسرقة 500 جنيه فى القاهرة الجديدة

جريمة قتل مأساوية دارت أحداثها داخل شقة بمدينة القاهرة الجديدة راح ضحيتها طفلان شقيقان على يد ابن خالتهما الجزار الذى ذبحهما ثم استولى على مبلغ 500 جنيه وفر هاربا.

وكشفت التحريات أن المتهم كان قد قرر قتل خالته وسرقتها إلا أنه فى اليوم الذى شرع فيه فى قتلها لم يعثر عليها بالمنزل فقرر قتل الطفلين، حيث أوهمهما باللعب معه ثم قيدهما بالحبال وذبحهما داخل غرفتهما، فى الوقت الذى عادت فيه خالته ليؤكد لها أن الطفلين يلعبان فى الشارع فطلبت منه إحضارهما ليفر هاربا عقب ذلك لتعثر والدة المجنى عليهما على جثتى طفليها.

وفور إبلاغ رجال المباحث تم إعداد عدة أكمنة للمتهم والقبض عليه قبل مرور 5 ساعات على وقوع الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تفاصيل الجريمة تلقى بها اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهره بلاغا من ربة منزل يفيد بمقتل طفليها بالقاهرة الجديدة، فكلف رجال المباحث بإجراء التحريات وكشف ملابسات الحادث.

>وعلى الفور انتقل العقيد حاتم البيدانى مفتش مباحث القاهرة الجديدة ورجال المباحث إلى محل الواقعة وعثر من خلال المعاينة على جثة "محمد" يبلغ من العمر 12 عاما وشقيقته "شهد" 8 سنوات مقيدين بالحبال ومصابين بجرح ذبحى بالرقبة وطعنات بالصدر ملقيان بغرفة النوم.

وكشفت تحريات المقدم عمرو عيسى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية ومعاونه النقيب محمد الألفى أن والدة الطفلين المجنى عليهما تعمل محامية وتقيم بصحبة طفليها بالشقة، وأن ابن شقيقتها "على.ع.ج" 19 سنة جزار أوهمها أنه تشاجر مع والدته وطلب منها الإقامة لديها بالشقة، حيث كان قد اتخذ قرارا بقتل خالته لسرقتها لاعتقاده أنها تمتلك ثروة، وأحضر معه سكين لتنفيذ الجريمة إلا أنه خلال اليومين الذى أقام فيها بالشقة لم يتمكن من تنفيذ الجريمة حتى انتهز فرصة خروج خالته لشراء بعض المتعلقات وأوهم طفليها باللعب معهما داخل غرفتهما، حيث قيدهما بالحبال ثم ذبحهما بسكين كانت بحوزته وسدد لهما عدة طعنات حتى فارقا الحياة ثم فتش فى الشقة بحثا عن الثروة إلا أنه لم يعثر إلا على مبلغ 500 جنيه فاستولى عليه.

كما توصلت التحريات أنه عقب حصول المتهم على المبلغ المالى فوجئ بعودة خالته إلى الشقة فذكر لها أن طفليها يلعبان بالشارع، فطلبت منه إحضارهما واستغل المتهم الفرصة وفر هاربا، لتكتشف والدة الطفلين الجريمة عقب دخولهما غرفتهما لتعثر عليهما مقيدين بالحبال وغارقين فى دمائهما.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن المتهم توجه إلى مسكن أحد أصدقائه بمنطقة المنيب بالجيزة، وبنشر الأكمنة تم القبض على المتهم بعد مطاردته، حيث حاول الهروب بالقفز أعلى أسطح المنازل المجاورة لمسكن صديقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن مكان السلاح المستخدم فى الحادث.

وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب اليه وقتله الطفلين لاعتقاده إن والدتهما تمتلك ثروة طائلة، وأنه قرر التخلص منهما حتى لا يرشدان عليه بعدما فشل فى قتل خالته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



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