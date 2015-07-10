250 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والتشديدات الاحتلالية التى اتخذت على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى المبارك، من كافة الأراضى الفلسطينية ( القدس والداخل الفلسطينى والضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما حرم الاحتلال النساء من الضفة الغربية الذين تقل أعمارهن عن الـ 30 عاما والرجال دون الـ 50 عاما من الدخول إلى القدس والوصول إلى الأقصى.

وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام الأوقاف وشوؤن الأقصى، إن حوالى 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى، وحيا الشيخ الخطيب جموع المصلين الذين زحفوا إلى المسجد، مشيدا بعمل حراس وسدنة الأقصى والكشافة وفرق النظام داخل المسجد.

من جانبه، حيا مفتى القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين المصلين الذين توافدوا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة فيه، ولتكتحل عيونهم برؤية مدينة القدس، فالأقصى هو عقيدة راسخة منذ حادثة الإسراء والمعراج ، ولا يقبل القسمة على اثنين.

وقال الشيخ محمد حسين: "إن الله يضاعف الثواب فى الأقصى، هو المسجد الثالث الذى تشد إليه الرحال بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا المسجد سيبقى إسلاميا رغم القيود والحواجز والجدار العازل الذى إقامة الاحتلال حول مدينة القدس".

وأضاف الشيخ حسين : "أن زحف المسلمين إلى الأقصى يرسل رسالة للأمة الإسلامية بأنكم مرابطين فى الأقصى رغم الصعاب والظروف التى تعيشون بها، وانتم فى طليعة من يحافظ على القدس ومقدساتها، كما تؤكد جموع المصلين للعالم بأنكم لن تفرطوا بذرة تراب من الأقصى".

وحذر الشيخ من دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة التى تدعو إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، إضافة إلى مطالبتهم العلنية بمنع المسلمين من الدخول إلى الأقصى خلال الأعياد اليهودية، مشددا على ضرورة الرباط فيه طوال العام ردا على هذه الدعوات.