الخارجية تنفي تغير موقف مصر تجاه اليمن .. وتؤكد دعمها للشرعية

نفت وزارة الخارجية، جملة وتفصيلا ما تم رصده من ترويج لإحدي وسائل الاعلام من شائعات كاذبة حول حدوث تغير في موقف مصر بشأن الوضع في اليمن، وتجدد التأكيد علي دعمها الكامل والمطلق للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس منصور هادي.

كما تؤكد وزارة الخارجية علي التنسيق الكامل والمستمر والوثيق بين مصر ودوّل التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وبصفة خاصة مع المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بكافة التطورات في الشأن اليمني، وان أية محاولات لأحداث الوقيعة بترويج وبث اخبار كاذبة لن يكتب لها النجاح ولن تنال من مستوي التنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بان التحضيرات جارية لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية- اليمنية في المستقبل القريب بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين الي آفاق ارحب في مختلف المجالات.