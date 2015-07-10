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ضبط طبيب ومدرس بقنا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

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ضبط طبيب ومدرس بقنا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ضبط طبيب ومدرس بقنا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

>ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على طبيب ومدرس بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد ضبط "أحمد ف ى" 41 سنة طبيب، وأفادت الأجهزة الأمنية أنه عثر بحوزته على جهاز لاب توب "جارى تفريغه بمعرفة أجهزة الأمن بقنا"، وكذا أوراق تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، و"هانى م م" 30 سنة مدرس، وأفادت الأجهزة الأمنية أنه عُثر بحوزته على "هارد ديسك" محمل عليه بعض مقاطع الفيديو للتحريض ضد الجيش والشرطة.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما والعرض على النيابة.

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مصر 365