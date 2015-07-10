غرق شاب وطفل أثناء استحمامهما فى مياه نهر النيل بالصف

لقى شاب وطفل مصرعهما، اليوم الجمعة، غرقًا أثناء استحمامهما فى مياه نهر النيل بمركز الصف بالجيزة، وتم انتشال جثتيهما بعد أن باءت محاولات إنقاذ حياتهما بالفشل.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمود شوقى مأمور قسم شرطة الصف يفيد وفاة شاب وطفل أثناء استحمامهما بنهر النيل بقريتى عرب الشوبك وأبو عريف بالصف.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حتى يتسنى استخراج تصريح الدفن.