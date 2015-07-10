الشرطة تحرر طفلا اختطفه مجهولون لطلب فديه 700 ألف جنيه بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى كشف غموض واقعة اختطاف أحد الأشخاص ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه، وتم القبض على مرتكبى الواقعة وإعادة المختطف سالماً لذويه.

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة بلاغ "هانى . أ " بتغيب نجله "محمد " عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات، وتلقيه اتصالاً هاتفياً من هاتف محمول طلب فيه المتصل مبلغ 700 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله والمحرر عنها المحضر رقم 15864/2015 إدارى قسم شرطة أول مدينة نصر.

وتم تشكيل فرق بحث على وجه السرعة ووضع خطة بحث بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، حيث توصلت فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد . س . إ" 39 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير وشقيقه وشخص ثالث، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقبض عليهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم ووالد المجنى عليه .