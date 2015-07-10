ضبط عاطلين وبحوزتهما 130 قرصا مخدرا بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما 130 قرصا مخدرا، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من إلقاء القبض على كل من سعيد.ع.ع 45 سنة عاطل ومقيم شبين الكوم والمدرج بقسم شبين الكوم وبحوزته عدد 80 قرصا مخدرا بقصد الاتجار وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى وهاتف محمول، كما تم ضبط عادل.ن.م 26 سنة عاطل ومقيم العزبة الغربية والمدرج بوحدة القسم وبحوزته عدد 50 قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، تم تحرير محضر بالواقعة وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.