القبض على شخصين بحوزتهما 3 كيلو بانجو قبل ترويجها فى قنا

تمكن الملازم مايكل وليام الضابط بإدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بمديرية أمن قنا، والمعين بخدمة كمين دندرة، من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها، أحدهما سابق اتهامه فى 4 قضايا سلاح وشروع فى قتل.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد ضبط "مرعى م ت" 58 سنة عامل، السابق اعتقاله جنائياً بالقرار رقم 577 / 46 بتاريخ 26 / 3 / 2010م والسابق اتهامه فى 4 قضايا إحراز سلاح نارى وشروع فى قتل و"محمد ج ع" 50 سنة عامل، حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" عثر بداخلها على لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ( 3 ) كيلو جرامات تقريباً.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والعرض على النيابة للتحقيق.