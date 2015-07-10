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حركة فتح: طلبنا من اسبانيا الاعتراف بفلسطين

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حركة فتح: طلبنا من اسبانيا الاعتراف بفلسطين حركة فتح: طلبنا من اسبانيا الاعتراف بفلسطين
صرح عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) نبيل شعث إنه طلب من المسئولين فى إسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين قبل أن تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الأمن الدولى فى شهر أكتوبر المقبل.

وذكر شعث لوكالة (آكى) الايطالية للأنباء فى ختام زيارة إلى إسبانيا، "طلبنا من الإسبانية الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على حدود1967 قبل أن تتولى رئاسة مجلس الأمن فى أكتوبر المقبل".

ولفت إلى أنه شارك فى لقاء ضم أيضا وزير الخارجية المصرى السابق نبيل فهمى ووزير خارجية أوروبا السابق خافيير سولانا والسفير الأمريكى السابق دان كيرتسر.

وأشار عضو مركزية (فتح) إلى أن "الاجتماع عقد على مدى يومين بمشاركة وزير خارجية إسبانيا ومسؤولين كبار من وزارة الخارجية الإسبانية، بحث العديد من القضايا قبل أن تترأس إسبانيا مجلس الأمن".

وأضاف شعث "قلت إن إسبانيا دعمت دائما القضية الفلسطينية وأن عليها أن تستجيب لطلب برلمانها الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل ترؤس مجلس الأمن، ووعدوا بدراسة الموضوع ونأمل أن يستجيبوا".

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مصر 365

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