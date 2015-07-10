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قوات الأمن تحكم سيطرتها على المطرية واختفاء مسيرات الإخوان

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قوات الأمن تحكم سيطرتها على المطرية واختفاء مسيرات الإخوان قوات الأمن تحكم سيطرتها على المطرية واختفاء مسيرات الإخوان
تمكنت قوات الأمن ورجال المباحث من فرض سيطرتهم على منطقة المطرية، بعد تمركز مدرعات الأمن المركزي وسيارات الشرطة أمام المساجد التى تنطلق منها مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، وإلقاء القبض على العشرات من عناصر الجماعة للأسبوع الرابع على التوالى.

ومنعت قوات الأمن عناصر جماعة الإخوان المسلمين من الانطلاق من أمام مسجد الرحمن بشارع الحرية بالمطرية بعد انتهاء صلاة الجمعة، وألقى رجال مباحث قسم المطرية على عدد من عناصر الجماعة عند محاولتهم التجمع أمام المسجد استعدادا للانطلاق في مسيرة من أمام المسجد.

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