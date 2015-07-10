رئيس الوزراء التونسى: اعتقال 1000 ومنع 15 ألفا من الالتحاق بالمتطرفين

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات منذ الهجوم الإرهابى على متحف باردو وما أعقبه من هجوم على السياح الأجانب بفندق "امبريال مرحبا" بمنطقة القنطاوى بسوسة.

وأضاف الصيد ، فى تصريحات له اليوم ، أن من بين تلك الإجراءات إحالة القانون الأساسى لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى مجلس نواب الشعب التونسى فضلا عن القيام بعمليات أمنية استباقية وصلت إلى 8 آلاف عملية ، مكنت من اعتقال نحو ألف شخص من المشتبه فى علاقتهم بالإرهاب ، فضلا عن منع نحو 15 الف شاب من السفر الى بؤر التوتر خارج البلاد ، والشروع فى بناء جدار ترابى لحماية حدود تونس الشرقية مع ليبيا.

وأكد الصيد أن العناصر الإرهابية التى تورطت فى حادثتى باردو وسوسة انتقلت الى ليبيا فى الفترة المتراوحة بين منتصف ديسمبر 2014 و منتصف يناير 2015 ، حيث تدربت على السلاح خلال تلك الفترة.