وزير الخارجية الأردنى: الفيصل قضى حياته متفانيا فى خدمة قضايا أمته

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشون المغتربين الأردنى ناصر جودة على أن العالم بشكل عام والأمتين العربية والإسلامية بشكل خاص فقدت بوفاة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى السابق دبلوماسيا لامعا معطاء مثقفا قضى حياته متفانيا فى خدمة قضايا أمته ، ومدافعا صلبا عن حقوقها فى المحافل الدولية والإقليمية عبر أربعة عقود من الحضور المميز كوزير للخارجية السعودية

وقال جودة – فى بيان له اليوم الجمعة نعى فيه الأمير سعود الفيصل الذى توفى مساء أمس الخميس – إن المملكة لن تنسى مواقف الفيصل المشرفة تجاهها ، مكررا تعازى الملك عبدالله الثانى والأردن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأسرة المالكة وعائلة الفقيد الكبير.

ونوه بأن الفقيد الكبير كانت تربطه علاقات مميزة مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ومع الراحل الملك الحسين بن طلال ومع عدد من وزراء الخارجية والسياسيين فى الأردن ، داعيا الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب السعودى الشقيق الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل.