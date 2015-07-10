السلطات التونسية تُوقف 127 شخصا يشتبه فى انتمائهم لجماعات إرهابية

أعلنت السلطات التونسية تنفيذها 734 حملة أمنية منذ الهجوم الارهابى الذى تعرض له فندق فى مدينة سوسة، مفيدة بأن الحملات الأمنية أسفرت عن إيقاف 127 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية.

وأكدت السلطات التونسية أن نحو 100 ألف جنديا يعملون على توفير الأمن والحماية في البلاد بعد الهجوم الارهابي فى سوسة، وذلك حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

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