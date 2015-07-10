الشرطة الجزائرية تضبط 38 شخصا بسبب أعمال العنف جنوب البلاد

أوقفت قوات الشرطة والدرك 38 شخصا وضبطت أسلحة إثر أعمال عنف اتنية أسفرت عن مقتل 22 شخصا، وعشرات الجرحى ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب وسائل إعلام حكومية الجمعة.

وبحسب التلفزيون الحكومى، فإن الدرك الوطنى ألقى القبض على 11 شخصا وضبط بندقية صيد وأسلحة بيضاء وكمية من الوقود المستخدم فى صناعة الزجاجات الحارقة "المولوتوف".

كما اعلنت الشرطة فى بيان الخميس انها القت القبض على 27 شخصا وضبط العشرات من الاسلحة البيضاء، وأوضح البيان انه "على إثر الاحداث الأخيرة التى شهدتها ولاية غرداية قامت مصالح الأمن الوطنى (الخميس) بإلقاء القبض على 27 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام والمساس بأمن المواطنين والممتلكات".

وأضاف ان فرق البحث الجنائى ضبطت "عشرات القطع من الأسلحة البيضاء بمختلف الأحجام مع حجز كمية من الزجاجات الحارقة من نوع مولوتوف".

وساد الهدوء صباح الجمعة فى هذا اليوم الذى يصادف عطلة نهاية الاسبوع واقامة صلاة الجمعة، وبدت الحياة عادية فى وسط غرداية، المدينة الصحراوية الواقعة على 600 كيلومتر جنوب الجزائر.