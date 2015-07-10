القوات العراقية تصد هجوم داعش على الخالدية..وتحرر قريتين شمالى الفلوجة

تصدت القوات العراقية المشتركة اليوم الجمعة لهجوم شنه مسلحو تنظيم(داعش) الإرهابى على منطقة الخالدية شرقى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار.. كما تمكنت من استعادة قريتين شمالى مدينة الفلوجة شرق الرمادى من قبضة التنظيم.

وقالت مصادر أمنية إن معارك عنيفة وقعت فجر اليوم بين القوات الأمنية ومسلحى داعش الذين شنوا هجوما على مواقع ارتكاز القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى فى منطقة الخالدية ، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقى قصفت مواقع داعش ، وان تعزيزات عسكرية وصلت إلى موقع الاشتباكات.

وأشارت إلى أن القوات العراقية المشتركة استعادت قريتين شمالى مدينة الفلوجة فى ناحية الصقلاوية ، وتمكنت من تحرير قريتى الغينان والمطير بعد اشتباكات مع مسلحى التنظيم الذين هربوا من القريتين.

كما شنت القوات المشتركة هجوما كبيرا لقطع آخر خط لإمداد داعش بين الكرمة ومدينة الفلوجة شرق الرمادي، وان القوات تخوض معارك شرسة وتحرز تقدما فيها ، وفرضت طوقا امنيا على مدينة الفلوجة تمهيدا لتحريرها من قبضة داعش.

ومن جانبه ، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت إن القوات المشتركة تمكنت من قتل نحو 100 من مسلحى داعش بينهم قيادات عسكرية للتنظيم خلال معارك استهدفت الخط الأول لداعش فى مدينة الفلوجة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ولفت المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة عدد الطلعات الجوية التى نفذها القوة الجوية بلغت 159 طلعة مما أسفر عن مقتل 134 من داعش بينما نفذ طيران الجيش 153 طلعة قتل خلالها 78 من داعش.

وأضاف أن طيران التحالف الدولى نفذ 85 غارة على قواطع العمليات أسفرت عن مقتل 154 من داعش ، مما أدى إلى تدمير عشرات المقار الخاصة بالتنظيم فى مناطق متفرقة بالعراق.