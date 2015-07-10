وصول 6500 طن بوتاجاز و 300 سيارة لموانىء السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء الزيتيات يستقبل اليوم السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وعلى جانب اخر، يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة الفيروز و على متنها 300 سيارة قادمة من جدة ، ويستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة شمس و على متنها 3550 طن بضائع عامة قادمة من العقبة و السفينة سما و على متنها 2000 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 1018 راكب و 176 سيارة و 1 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 58 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 74 شاحنة و 11 راكب و العبارة امانة و على متنها 140 راكب و 33 شاحنة و 2 سيارة .

وعلى جانب اخر يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض و على متنها 40 راكب و 12 سيارة متجهة الى ضبا ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 653 راكب و 54 سيارة ملاكى و 3 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 22 شاحنة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم استقبال اليخت ويرل و يند و على متنها 22 سائح و اليخت مسترال و على متنه 18 سائح قادمان من الغردقة و سفينة الابحاث الانجليزية ليت هوك قادمة من جدة ، كما شهد الميناء بالامس مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 88 سائح الى و من الكنيسة.