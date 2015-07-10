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بالصور.. دموع وحزن محمد العدل خلال جنازة شقيقه

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بالصور.. دموع وحزن محمد العدل خلال جنازة شقيقه بالصور.. دموع وحزن محمد العدل خلال جنازة شقيقه

دموع المنتج محمد العدل خلال جنازة شقيقه

المراسل : أحمد سامح

ظهرت علامات الحزن والآسى، على وجه المنتج محمد العدل، خلال تشييع جنازة شقيقه الفنان القدير سامي العدل، ظهر اليوم، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، ولم يستطيع محمد العدل السيطرة على دموعه أمام عدسات المصورين.

وشيعت جنازة الفنان سامي العدل، ظهر اليوم، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة منهم الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان جمال سليمان، ومحمد أبوداوود، وريهام عبدالغفور، وناهد السباعي، وزينة، وسامح الصريطي، أحمد رزق، ومدحت صالح، وآسر ياسين، ونهلة سلامة، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ومن نجوم الرياضة كل من الكابتن حمادة صدقي المدرب العام لنادي سموحة، وأيمن يونس كابتن نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي فتحي سند، وطارق يحي المدير الفني لنادي الإسماعيلي.

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