فضل ليلة القدر والدروس المستفادة من رمضان بخطب الجمعة فى السويس

شهدت خطب الجمعة بمساجد السويس اليوم حديث موحد عن فضل ليلة القدر والدروس المستفادة من شهر رمضان وما كيفية استثمار ما تم اكتسابه فى رمضان طوال العام.

وقال الدكتور كمال البريرى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن جميع الأئمة التزموا بالخطب الموحدة تحت عنوان " ليلة القدر وفضائل العشر الأواخر من رمضان " ، موضحا أنهم لم يرصدوا اى مخالفات فى صلاة الجمعة.

أضاف فى تصريحات خاصة أن الخطباء تحدثوا عن شهر رمضان وفضل العشر الأواخر منه واغتنام الأوقات بحسن الطاعات وليلة القدر ومكانتها العظيمة وفضلها الكبير والختام لشهر رمضان فالأعمال بالخواتيم وأهم الأعمال في هذه الأيام.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أنه ينبه على الصائم بأن لا يسرف في المأكل والمشرب ولا يقتر على نفسه وعليه مواساة الفقراء وأصحاب الحاجات من الأيتام وغيرهم والحرص على إيصال الزكاة لمستحقيها.