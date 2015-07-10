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سقوط "خالد بيفا" وصديقه قبل ترويجهما الحشيش على زبائنهما بالحدائق

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سقوط "خالد بيفا" وصديقه قبل ترويجهما الحشيش على زبائنهما بالحدائق سقوط "خالد بيفا" وصديقه قبل ترويجهما الحشيش على زبائنهما بالحدائق
نجح رجال مكافحة المخدرات فى القبض على عاطلين من عزبة أبو حشيش بالحدائق وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما وطرحها بالأسواق خلال عيد الفطر، وتمت إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها قيام كل من "خالد ع ب" 27 سنة عاطل وشهرته خالد بيفا " ومقيم عزبة أبو حشيش – الحدائق والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "مخدرات"، و"مصطفى ع ح" 25 عاطل ومقيم – عزبة أبو حشيش – الحدائق، بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهما من منطقة سكنهما مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر وزنت 8.250 كيلو جرام ومبلغ مالى 2300 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع والهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهما مع زبائنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365