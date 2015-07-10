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"صحة الإسكندرية": وفاة شخصين و19 مصابا فى 3 حوادث طرق

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"صحة الإسكندرية": وفاة شخصين و19 مصابا فى 3 حوادث طرق "صحة الإسكندرية": وفاة شخصين و19 مصابا فى 3 حوادث طرق
وقع صباح اليوم حادث انقلاب ميكروباص على كوبرى الطريق الدولى "منزل وادى القمر"، وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أن الحادث أسفر عن 11 مصابا ومتوفى واحد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسى الجامعى، ونقل المتوفى إلى ثلاجة كوم الدكة.

كما وقع حادث تصادم آخر على طريق الملاحة تقاطع شارع 45 بالعصافرة القبلية نتج عنه خمسة مصابين نقلوا جميعا إلى مستشفى الطوارئ الجامعى بسموحة.

وأشار بيان مديرية الصحة بالإسكندية إلى وجود 3 مصابين ومتوفى واحد من عائلة واحدة إثر حادث تصادم على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى عند الكيلو 45 بجوار قرية الأسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية، ونقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة كوم الدكة4.
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مصر 365

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