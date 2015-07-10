مركز حقوقى : إسرائيل اعتقلت 120 فلسطينيا من غزة فى النصف الأول من 2015

غزة /أ ش أ/



>أفاد مركز حقوقى فلسطينى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 120 فلسطينيا من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجارى 2015، من بينهم عدد من الأطفال والتجار والصيادين، مقابل 70 حالة فى الفترة نفسها من العام الماضي.

>وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" فى بيان صحفى اليوم إن الاحتلال واصل عمليات استهداف المواطنين من قطاع غزة، عبر تحويل المعابر إلى نقاط اعتقال ومصائد للمارين عبرها مع انعدام البديل لسكان القطاع بالتنقل للرزق أو العلاج أو التعليم.

>وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل على حاجز إيرز (بيت حانون) الحدودى المخصص لعبور الأفراد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وهى سناء محمد الحافى (42 عاما)، أثناء عودتها من زيارة أهلها فى مخيم الأمعرى بالضفة، إضافة إلى ذلك فإنه تم اعتقال الصيادين من داخل البحر خلال ممارسة مهنة الصيد، حيث اعتقل خلال النصف الأول من العام (27) صيادا بعد مصادرة مراكبهم، واقتيادهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم، ثم إطلاق سراحهم.

>وأشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل (72) شابا، بينهم من لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع بهدف التسلل لإسرائيل بغرض العمل فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وازدياد معدلات البطالة أو خلال ممارسة بعضهم لهواية صيد العصافير قرب الحدود.

>ولفت المركز الحقوقى إلى أن الاحتلال صعد بشكل غير مسبوق خلال الشهور الستة الماضية من استهداف التجار الفلسطينيين من قطاع غزة؛ وذلك بهدف تشديد الخناق والحصار الاقتصادى على القطاع، حيث اعتقل (20) تاجرا خلال تنقلهم على معبر بيت حانون متوجهين إلى الضفة الغربية لممارسه أعمالهم، رغم أنهم يملكون تصاريح للحركة بين غزة والضفة.

>وأضاف أن نيابة الاحتلال قدمت لدى محكمة بئر السبع عددا من لوائح اتهام بحق بعض التجار وادعت بأنهم يقدمون مساعدات للتنظيمات الفلسطينية لأغراض ممنوعة، معتبرا أن هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار والتضييق عليهم هو تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة.

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });