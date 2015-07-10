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وقفة احتجاجية لجمهور الإسماعيلي.. والإدارة ترد ببيان رسمي

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وقفة احتجاجية لجمهور الإسماعيلي.. والإدارة ترد ببيان رسمي وقفة احتجاجية لجمهور الإسماعيلي.. والإدارة ترد ببيان رسمي

نظم العشرات من جمهور النادي الإسماعيلي وقفة احتجاجية بالملاعب المفتوحة المجاورة لأسوار استاد الإسماعيلية الرياضي.

وطالبت الجماهير برحيل مجلس الإدارة احتجاجا على عدم نجاحه حسب رؤيتها في إدارة النادي وتحقيق طموحاتها.

وقررت الجماهير المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تنظيم وقفة أخرى يوم الأحد المقبل كتعبير عن إصرارها في رحيل مجلس إدارة النادي.

ومن جانبه أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا رسميا نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للرد على الغضب الجماهيري وضح خلاله الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية ومحاولته بشتى الطرق أن يعيد الفريق لمساره الصحيح.

وطلب من الجمهور أن يراعي الظروف التي مر بها الفريق هذا الموسم وتحمله أعباء مالية وإدارية لم يتسبب هو فيها بل مجالس الإدارات السابقة التي أدت لوصول النادي إلى ما هو فيه الآن، وأن يتذكروا أن الفريق حقق نتائج أفضل هذا الموسم من الموسم الماضي.

إلى جانب خصم نقاط مع بداية الموسم وفقدان الفريق للعديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة على رأسهم القائد حسني عبد ربه.

وأكدت الإدارة أن هناك بعض الأشخاص المنتفعين يحاولون الوقيعة بين مجلس الإدارة الحالي والجمهور لتحقيق أغراض شخصية وأن المجلس مستمر في مشواره من أجل إصلاح النادي ووضع حجر الأساس لعودة فريق الكرة لسباق وعهده.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة مع مدربه طارق يحيى، ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء بدور الـ16 لكأس يوم 22 يوليو المقبل.

وسيخوض الفريق أخر مباراة له في الدوري يوم السبت أمام حرس الحدود بالإسكندرية.

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