أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – عماد النحاس يختار.. أصعب مهاجم زملكاوي واجهه في حياته

Google+ Print
#في_القمة – عماد النحاس يختار.. أصعب مهاجم زملكاوي واجهه في حياته #في_القمة – عماد النحاس يختار.. أصعب مهاجم زملكاوي واجهه في حياته

المدافع الرائع الهادئ الذي ليس سهلا أن تراوغه أو تجعل حياته صعبة عماد النحاس يجيب عن سؤال.. من أصعب مهاجم واجهته في حياتك؟

يقول النحاس: "إنه عبد الحليم علي. كانت مواجهته دائما صعبة لأنه كثير الحركة يلعب بتركيز كبير".

وجاءت إجابة النحاس ضمن مشاركته في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة يتم توجيهها لنجوم الكرة المصرية.

دربي الدفاع

وعن الدربي المقرر له يوم 21 يوليو المقبل. تحدث النحاس مفصحا "الدفاع هو من يستطيع الحسم في تلك المباريات".

وأوضح "أغلب لاعبي الأهلي والزمالك يخوضون الدربي لأول أو لثاني مرة في تاريخهم. لهذا لأنهم من الشباب اليافع أوجه لهم تلك الرسالة".

وأكد "في مباريات القمة لا يوجد نجم. النجم ليس لاعبا بل خط. خط الدفاع الذي يكون في حالته يتسبب في فوز فريقه دوما. لهذا التركيز والهدوء لو كانا من أسلحة المدافعين سيشكلون خطا يجعلك تفوز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع