في_القمة – عماد النحاس يختار.. أصعب مهاجم زملكاوي واجهه في حياته

المدافع الرائع الهادئ الذي ليس سهلا أن تراوغه أو تجعل حياته صعبة عماد النحاس يجيب عن سؤال.. من أصعب مهاجم واجهته في حياتك؟

يقول النحاس: "إنه عبد الحليم علي. كانت مواجهته دائما صعبة لأنه كثير الحركة يلعب بتركيز كبير".

وجاءت إجابة النحاس ضمن مشاركته في لعبة FilGoal.com التي تعتمد على أسئلة خفيفة يتم توجيهها لنجوم الكرة المصرية.

دربي الدفاع

وعن الدربي المقرر له يوم 21 يوليو المقبل. تحدث النحاس مفصحا "الدفاع هو من يستطيع الحسم في تلك المباريات".

وأوضح "أغلب لاعبي الأهلي والزمالك يخوضون الدربي لأول أو لثاني مرة في تاريخهم. لهذا لأنهم من الشباب اليافع أوجه لهم تلك الرسالة".

وأكد "في مباريات القمة لا يوجد نجم. النجم ليس لاعبا بل خط. خط الدفاع الذي يكون في حالته يتسبب في فوز فريقه دوما. لهذا التركيز والهدوء لو كانا من أسلحة المدافعين سيشكلون خطا يجعلك تفوز".