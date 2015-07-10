فيديو - الزمالك يسعى للثأر وفك العقدة في رحلته الثالثة لجنوب إفريقيا

هي المرة الثالثة التي يتوجه فيها الفارس الأبيض لجنوب إفريقيا من أجل مواجهة قارية أمام ناد محلي.

المرة الأولى جاء بعدها اللقب الثالث بدوري أبطال إفريقيا، والمرة الثانية تلقى فيها الزمالك هزيمة قاسية أمام منافسه القادم.

الزمالك يحل ضيفا على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت في ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية، ويطمع كلا الفريقين لاحتلال صدارة المجموعة منفردا بعدما فاز كل فريق في الجولة السابقة.

الزمالك هزم الصفاقسي التونسي بهدف قاتل للبوركيني عبد الله سيسيه، وأورلاندو حقق فوزا مهما خارج قواعده أمام ليوبار الكونجولي بهدف دون رد.

ومن أجل تربع الفارس الأبيض على قمة المجموعة عليه أن يتخلص من العقدة التي دوما لازمته أمام فرق جنوب إفريقيا في ملعبها ووسط جمهورها.

ذهب الزمالك مرتان إلى أراضي الـ"بافانا بافانا"، خسر كلتاهما.

الصدام الأول

المواجهة الأولى للزمالك في جنوب إفريقيا كانت بدوري الأبطال عام 1993.

التقى بنادي كايزر تشيفز في دور الـ16، وخسر مباراة الذهاب 2-1.

لكنه نجح في الفوز 1-0 إيابا بهدف أيمن منصور، الذي سجل هدف مباراة الذهاب أيضا، والتأهل للدور المقبل في رحلة الفريق التي كللت بالتتويج في النهاية.

تدور الأيام ويعود الزمالك بعد هذا التتويج بأشهر قليلة لجنوب إفريقيا ليتوج بكأس السوبر على حساب الأهلي ويسجل هدف الفوز نفس اللاعب الذي سجل هدفي الفريق في مرمى كايزر تشيفز، أيمن منصور.

رباعية أورلاندو

بعد 20 سنة، عاد الزمالك لجنوب إفريقيا من أجل مواجهة في دور المجموعات أمام "قراصنة" أورلاندو.

تلقى الفريق خسارة قاسية 4-1 في دوري الأبطال 2013، وفاز بالجونة 2-1 إيابا على الفريق الذي احتل وصافة البطولة بالنهاية أمام الأهلي.

وستكون مواجهة السبت أمام أورلاندو هي الأولى للزمالك أمام فريق من جنوب إفريقيا في مسابقة قارية غير دوري الأبطال، فهل ينجح في تصدر المجموعة والثأر من أورلاندو؟