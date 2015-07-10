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فيديو - الأهلي يسترجع ثلاثية تريكة في مواجهة ' قاهر المصريين ' بمالي

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فيديو - الأهلي يسترجع ثلاثية تريكة في مواجهة ' قاهر المصريين ' بمالي فيديو - الأهلي يسترجع ثلاثية تريكة في مواجهة ' قاهر المصريين ' بمالي

هزم حرس الحدود، هزم إنبي، وهزم الأهلي. هو فريق مالي الذي لا يقهر على ملعبه.

الأهلي يحل ضيفا الأحد على ستاد مالي في ثاني جولات دور المجموعات بالكونفدرالية التي يأمل في مواصلة نتائجه الممتازة بها بعد ثلاثية ساحقة في مرمى الترجي التونسي بالجولة الأولى.

لكنها بالتأكيد مواجهة ليست سهلة للمارد الأحمر، فهذا الفريق دائم الفوز على المصريين في ملعبه ولم يستطع سوى لاعب واحد فقط ردعه، هو نجم القلعة الحمراء السابق محمد أبو تريكة.

للأهلي مواجهة وحيدة سابقة أمام الفرق المالية، كانت أمام ستاد مالي في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا 2012.

خسر ذهابا بنتيجة 1-0، وحتى الدقيقة 81 من مباراة الإياب كان الأهلي خارج المسابقة بتقدمه 2-1 فقط.

لكن استطاع النجم محمد أبو تريكة، الذي سجل الهدفين الأول والثاني، تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 ليعبر بالأهلي لدور المجموعات في رحلة الفريق الناجحة نحو اللقب السابع.

ذلك الفوز هو الوحيد الذي حققته الفرق المصرية على نادي ستاد مالي.

فلقد أطاح هذا الفريق بحرس الحدود من دور المجموعات، هزمه 2-0 وتعادل 1-1 بالإسكندرية، وإنبي من الدور نصف النهائي، هزمه 4-2 وتعادل بالقاهرة 2-2، في مشواره نحو التتويج بالكونفدرالية عام 2009.

فهل يستغل الأهلي نشوته مع المدرب فتحي مبروك ويهزم هذا الخصم الصعب على ملعبه لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية؟

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فيديو اليوم السابع

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