وار في الجول – كابرال يحكي: عن كيف مسح زمالك الـ6-1 من الوجود.. وعلاقته العجيبة بحسام حسن

فكره التدريبي بسيط، أو هكذا يصف نفسه. لكن تلك البساطة كانت ما يحتاجه الزمالك بالضبط ليستعيد هدوء كان مطلوبا بعد موسم كارثي انتهى منذ خسر الفريق أمام الأهلي 6-1.

كابرال أعاد الزمالك إلى ضبط المصنع.

أخذ الأمر وقتا وجهدا كما يقول كابرال حتى بنى للزمالك فريقا هجوميا ساحرا يقوده "موهبة عظيمة" اسمها حازم إمام تحت لواء "شخصية قائد" هو حسام حسن. وفي حضور "دماء شابة" آنذاك اسمها شيكابالا.

فلنستمع لحكاية كارلوس كابرال في حواره مع FilGoal.com والذي يتزامن مع أمرين مهمين.. استعدادات الزمالك للقاء القمة، وغالبا التتويج باللقب بعد غياب دام منذ عام 2004.

كا ما يلي على لسان كابرال..

1 - عن الخروج من كابوس الـ6-1

"كرة القدم هي الحاضر لا الماضي. ومباراة الـ6-1 كانت جزء من هذا الماضي. هذا هو ما أردت أن يصل للاعبين".

"كيف فعلت ذلك؟ لم أفعل شيئا في الحقيقة. للتغلب على الماضي عليك إهماله. أخبرت اللاعبين ألا يتذكروا هذا الماضي وفقط.

"بشكل عام مبارياتي مع الأهلي لم تشهد استعدادات خاصة أو تفكير في لقاءات سابقة مثل الـ6-1".

"حين تعادلنا 2-2 مع الأهلي كنت واثقا تماما في فريقي رغم الغيابات الكثيرة. وضعت ثقتي في كل لاعب بالفريق بمن فيهم ناشئا هو أحمد عمران لاستكمال القائمة".

2- حازم وشيكا

"وأنا أعمل على بناء الفريق كل ما فعلته هو اختيار أسهل طريقة لعب. والاعتماد على أجهز لاعب للمباريات".

"كان حازم إمام موهوبا بشكل رائع. لا يوجد مدرب يحتاج لتغيير خطة في وجود لاعب مثل حازم إمام".

"لاعب يمتلك كما من المهارات الفردية والذكاء والرؤية يكفل ترجيح كفة فريقه دائما".

"ومع حازم كان الدفع بالدماء الجديدة فى الفريق مطلوبا. هو دوما أمر مطلوب وبشدة في أي ناد".

"أي مدرب في أي فريق مطالب أن يعرف كل اللاعبين في النادي فى مختلف الأعمار السنية. وأنا دائما أحرص على مشاهدة التدريبات والمباريات لفرق تحت 20 سنة و17 سنة. هنا اكتشفت الموهبة شيكابالا".

"الثقة في الناشئ ليست صعبة .معظم اللاعبين شاركوا في كؤوس عالم فى سن صغيرة بسبب امتلاكهم للموهبة في تلك السن".

"شيكابالا في عمر الـ17 امتلك تلك الموهبة التي كانت تؤهله للعب في الفريق الأول".

"هكذا دفعت باللاعب وأعطيته الثقة المطلوبة. لم أقل له أي شيء ولم أحاول أن أعلمه كيف يلعب. لأنه كان يعرف جيدا من خلال موهبته كيف يلعب".

3- الصدام مع حسام حسن

"هناك أمر أخر. كنت حريصا على الدفع بأنسب اللاعبين لكل مباراة بحسب ظروفها. لم أفضل لاعب على لاعب على أساس الاسم أو الشهرة أو قوة الشخصية لأني فى النهاية أتحمل وحدي الانتصارات أو الهزائم".

"في الوقت نفسه، أنا احترم جدا حسام حسن كأحد نجوم الكرة المصرية".

"وحقيقة أنا سعيد للغاية باتجاهه للتدريب وتطبيق نفس الفلسفة - أو جزء منها - فى التعامل مع لاعبيه. أعرف أنه الآن يفهم كيف على المدرب أن يدفع بأفضل العناصر المناسبة لكل مباراة".

"غالبا لا يفهم اللاعبون وجهة نظر المدرب حين يكونوا في المستطيع الأخضر. لكن بعد ذلك عندما يصبحون مدربين يفهموا تماما ما كان يفرضه عليهم مدربيهم".

4- اللقب

"مع تلك التوليفة والخطة الأبسط والأنسب. كانت أي مباراة ينظر لها الزمالك بكل الأهمية والاحترام والمسؤولية بغض النظر عن المنافس".

""كان لدي ثقة فى طريقة اللعب التي نلعب بها وفي إمكانيات لاعبي فريقي. ولم يكن أمامنا إلا الفوز بجميع المباريات وانتظار تعثر الأهلى وهو ما حدث في مباراة انبى بفضل الله".

5- الرحيل

"من خلال تجربتى مع الزمالك عام 2002-2003 واجهت كثيرا من الضغط النفسي والعصبي لتطبيق فلسفتي التدريبيىة والفنية، ومن الصعب على أي محترف التأقلم والتكيف سريعا مع ثقافة جديدة لكرة القدم ومن الصعب أيضا على الإدارة فهم وقبول طريقة جديدة لمدرب أجنبي".

"كان من الصعب أيضا على المشجعين والصحفيين تصور حجم المشاكل والمضايقات التي تعرضت لها حتى يثقوا في إدارتى للفريق ولقد تركت فهم وتقدير كل ذلك للذين هم حولى يوميا داخل وخارج النادي".

"وفي ظل الضغط العصبي والنفسي الشديد الذي عانيت منه وعدم توصلي مع الإدارة لاتفاق على تجديد عقدي وصلني عرض يناسبني جدا من فريق العربي القطري".

"بغض النظر عن كل شيء أنا مدرب كرة محترف وأرتب أولوياتي الاحترافية والشخصية والمالية أيضا".

6- العودة

"في الفترة الثانية من قيادتي للفريق عام 2004-2005 تم توقيع عقدي لمدة عام ونصف من أجل بناء فريق جديد للعام المقبل".

"لكن بعد ثلاثة أشهر من قيادتي للفريق، تم تعيين مجلس إدارة جديد للنادي من خلال الانتخابات وشخص جديد تولى رئاسة النادي".

"أول شىء فعله هذا الرجل هو إيقاف راتبي الشهري وإيجار الشقة التي أسكن بها إذ طبقا لتعاقدي النادي مسؤول عن دفع الإيجار.

"وبالإضافة إلى هذا إيقاف دفع إيجار السيارة التي تنقلني من وإلى النادي. بل وسحب جهاز الكمبيوتر الذي يساعدني كثيرا في عملي".

"في ظل كل هذه المشاكل طلبت لقاء رئيس النادي. وبعد عدة مواعيد تهرب منها رئيس النادي نجحت أخيرا في مقابلته".

"قلت له كل المشاكل، التي هو على علم بها لأنها أوامره، فجائنى رد صادم من الرئيس.. بأن علي اللجوء للفيفا للحصول على حقي".

"وبما أن عقدي ينص على الاحتكام للفيفا فى حالة الخلاف شكرت الرئيس بأدب ثم انسحبت بهدوء وعدت إلى البرازيل. والفيفا أنصفني بعد جلستين تحقيق فقط وحكم لي بكامل قيمة تعاقدي الباقي مع النادي".

"حصلت على راتبي المتأخر وألزمت النادي بمصاريف الدعوى التي دفعتها أنا، والتي رغم تعاقب مجالس الإدارات على النادي لم يتم دفعها لي حتى الأن!".

7- الأصدقاء

"لي أصدقاء فى مصر التي أعتبرها وطنا ثانيا لي. وأنا على علاقة جيدة بهم ونحن على اتصال دائم".

"وبسبب إقامتى الحالية في السويد وبسبب المسافة الكبيرة أجد صعوبة في المتابعة الدائمة الدوري المصري ولكني دائما اتبادل المعلومات والأخبار والافكار والمقترحات مع أصدقائي المصريين".

"في الموسم الماضي عملت مدربا لسيريانسكا السويدي، لكن نظرا لوفاة زوجتي العزيزة والظروف النفسية التي مررت بها كان من الصعوبة على الاستمرار في تدريب الفريق ولكنني مازلت مستشارا للنادي".