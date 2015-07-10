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بالصور.. توافد نجوم الرياضة على مسجد آل رشدان لتشييع جثمان سامي العدل

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بالصور.. توافد نجوم الرياضة على مسجد آل رشدان لتشييع جثمان سامي العدل بالصور.. توافد نجوم الرياضة على مسجد آل رشدان لتشييع جثمان سامي العدل

أيمن يونس ، كابتن نادي الزمالك السابق

المراسل : أحمد سامح

توافد، منذ قليل، عدد من نجوم الرياضة في على مسجد آل رشدان بمدينة نصر، استعداداً لصلاة الجنازة على الفنان القدير سامي العدل، منهم الكابتن حمادة صدقي المدرب العام لنادي سموحة، وأيمن يونس كابتن نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي فتحي سند، وطارق يحي المدير الفني لنادي الإسماعيلي.

وتوفي الفنان القدير سامي العدل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 69 عامًا، وكان “سامي” قد تعرض لمتاعب في عضلة القلب، دخل على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات، قبل أن يتم نقله إلى المركز الطبي العالمي بعد تحسن حالته، وذلك من أجل استكمال علاجه.

 

 

 

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