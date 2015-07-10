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الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى يرحبان بإعلان هدنة إنسانية

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الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى يرحبان بإعلان هدنة إنسانية الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى يرحبان بإعلان هدنة إنسانية

صنعاء /أ ش أ/


>رحبت جماعة أنصار الله الحوثية، وحليفها حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح، بإعلان الامم المتحدة هدنة إنسانية فى اليمن.
>وأعرب محمد على الحوثى رئيس اللجنة الثورية العليا، عن أمله فى أن تكون هذه الهدنة بداية لنهاية الأزمة فى البلاد، وقال فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية التى يسيطر عليها الحوثيون أن الموافقة على الهدنة جاءت من أجل الشعب اليمنى ليحصل على احتياجاته الضرورية، خاصة وأنه يعتمد على الاستيراد بدرجة أساسية.
>ومن جانبه رحب حزب المؤتمر الشعبى العام بإعلان الامين العام للأمم المتحدة لهدنة غير مشروطة للأغراض الانسانية.
>وقال فى بيان له إنه كان يأمل أن تكون مدة الهدنة أطول، معربا عن الأمل فى أن تستمر الهدنة وتكون بداية لإيقاف الأزمة وعودة جميع المكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار.
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