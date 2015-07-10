وزير خارجية أمريكا ناعيا سعود الفيصل: إرثه كرجل دولة ودبلوماسى لن يُنسى

نعى جون كيرى وزير الخارجية الأمريكية الراحل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى الأسبق، قائلاً: "نضم صوتنا لأصدقائه فى جميع أنحاء العالم ونقدم تعازينا لعائلة الأمير وأصدقائه وإلى الملك سلمان وشعب المملكة، سعود الفيصل فى ذمة الله".

ونشر الحساب الرسمى لصفحة الخارجية الامريكية على "تويتر" سلسلة تغريدات ينعى فيها جون كيرى سعود الفيصل، حيث قال كيرى "زوجتى وأنا وزملائى فى الحكومة الأمريكية نعبر عن حزننا العميق لوفاة الأمير سعود الفيصل الذى كان وزير خارجية المملكة لأكثر من ٤٠ عاماً"، واصفاً إياه بـ"رجل ذو خبرة" وصاحب كرامة عظيمة ونظرة ثاقبة وأنه خدم بلاده بإخلاص.

وأضاف كيرى: "لقد كنت معجباً بشخصيته وقدرت صداقته ومشورته الحكيمة.. فإرثه كرجل دولة ودبلوماسى لن يُنسى".



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