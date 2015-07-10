المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا يزور القاهرة لتنسيق المواقف المشتركة مع مصر

إستقبل السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، السيد جوناثان وينر المبعوث الامريكي الخاص إلي ليبيا، والوفد المرافق له، والذي حضر إلي القاهرة لإجراء مباحثات حول الأوضاع في ليبيا وتنسيق المواقف المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.

أوضح المجدوب، للمبعوث الأمريكي، أن أمن وإستقرار ليبيا من أمن وإستقرار مصر، وأن مصر تولي أهمية قصوي لدعم جهود الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وأن إستضافة القاهرة للملتقي الثاني للقبائل الليبية جاء إيماناً من مصر بأهمية توحيد النسيج الوطني الليبي لما للقبائل الليبية من أهمية خاصة في تخفيف الاحتقان السياسي والإسهام بتحسين المناخ الأمني.

شدد مساعد الوزير، علي حتمية الخروج من الأزمة السياسية في الوقت الراهن بالوصول إلي اتفاق برعاية الأمم المتحدة لأنه ليس هناك وقت لإستمرار حالة الفراغ الأمني التي تودي الي مزيد من إنتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا وعلي راسها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا علي اهمية تسهيل حصول الجيش الوطني الليبي علي احتياجاته لمحاربة الإرهاب والدفاع عن نفسه، لأنه ليس من المقبول تركه دون دعم في مواجهة تنظيم داعش.

من جانبه، اكد وينر علي إدراك الولايات المتحدة لحجم المخاطر التي يشكلها الإرهاب في ليبيا، وأنها ستظل داعمة لشركائها في الحرب علي الإرهاب، وأنه من الهام التوصل الي حكومة وفاق وطني في ليبيا للبدء في المراحل اللاحقة بإعادة الإستقرار الأمني علي الأرض، مشيراً إلي العملية العسكرية التي استهدفت الإرهابيين في ليبيا للتدليل علي عزم الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مدروسة.

أكد المجدوب، مساندة مصر للمؤسسات الشرعية للدولة الليبية واحترام إرادة الشعب الليبي، وكذا لعملية الحوار السياسي الأممي الجارية التي نأمل بأن ينتج عنها حكومة وفاق وطني تعيد الإستقرار في ليبيا وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، والعمل علي أن تتمكن الكحومة الجديدة من بسط سيطرتها علي كامل ربوع ليبيا.