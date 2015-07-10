ابنة سامي العدل ترثي والدها: «رحل حبيبى وسندي»

رثت رشا سامي العدل، والدها الفنان القدير سامي العدل، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 69 عامًا، حيث كتبت رشا بعض الكلمات التي تعبر عن مدى حزنها على فراق والدها، ووصفته بأنه كان سند لها في الدنيا التي أصبحت مظلمة من بعده.

وكتبت رشا نجلة الفنان الراحل سامي العدل تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قائلة: “إن لله و إن إليه راجعون … رحل اليوم رجل من أجدع الرجال … رحل حبيبى و سندى فى دنيا أصبحت مظلمة من بعده … رحلت كل معانى السعادة …رحل من كان يبهج قلبى بنظرة من عينيه… رحل كل معنى من معانى الحنين و الدفىء .. رحلت يا أبى و أخذت معك روحى كم أحببتك ولا أتخيل الحياة بدون ابتسامتك و بدون دفىء حضنك رحلت يا من أتيت بى إلى الدنيا لأبقى وحيدة منكسرة من بعدك ….. هاتوحشنى أوووووووى هاتوحشنى بجد لحد ما أجيلك، مش هاودعك علشان هاشوفك تانى أكيد يا واخد روحى معاك…. بحبك و هافضل احبك و مش هانساك يوم فى حياتى… يا رب أرحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك”.

وأوضحت رشا العدل أنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد آل رشدان بعد صلاة الجمعة.