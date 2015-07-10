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تحرير 1841 مخالفة مرورية وضبط 4 آلاف علبة صاروخ ألعاب نارية بالمنيا

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تحرير 1841 مخالفة مرورية وضبط 4 آلاف علبة صاروخ ألعاب نارية بالمنيا تحرير 1841 مخالفة مرورية وضبط 4 آلاف علبة صاروخ ألعاب نارية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من ضبط 1841 مخالفة مرورية، عبارة عن (33 دراجة نارية – 1 سيارة- 682 مخالفة دراجة نارية – 1025 مخالفة سيارات).

كما تم تنفيذ 1060 حكما قضائيا، شملت (7 جنايات – 618 حبس جزئى- 86 حبس مستأنف – 195 غرامات جزئية – 14 غرامات مستأنفة – 140 مخالفات – 2 جنود هاربين – 10130 محصلات مالية).

كما تمكنت حملة من مباحث من ضبط كل من، بدوى. ق. ع 27 سنة بائع، وبحوزته 1000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وأيمن. ش. ك 37 سنة سائق، رامى. ه. ك 31 سنة عامل، والمقيمين بالفيوم، وبحوزته 3675 علبة صاروخ ألعاب نارية، ممنوع بيعها وتداولها، بقصد الاتجار بالمنيا.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن واقعتى الضبط المحاضر بأرقام، 7917، 2945/2015، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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مصر 365

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