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محافظ القليوبية: تخصيص 21 مليون جنيه لتطوير مدارس المحافظة

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محافظ القليوبية: تخصيص 21 مليون جنيه لتطوير مدارس المحافظة محافظ القليوبية: تخصيص 21 مليون جنيه لتطوير مدارس المحافظة
قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق الإجتماعي للتنمية لتخصيص 21 مليون جنيه لترميم وصيانة عدد من المدارس على مستوى المحافظة وذلك فى إطار النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريح اليوم، أن بروتوكول التعاون يتضمن البدء فى تطوير 37 مدرسة فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية كمرحلة أولى وصيانتها من جديد بمناطق حي غرب وحى شرق شبرا الخيمة وقليوب وبنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر شكر وطوخ والخانكة والعبوروالخصوص وذلك للحفاظ والتاكد من سلامة المنشآت التعليمية المدرسية.

وأكد عبدالظاهر أنه قد تم إصدار تعليمات لمسئولى التعليم بالمحافظة لتشكيل لجان عامة من رياض الأطفال والتجريبيات والتوجيه المالى والإدارى لمتابعة تقديم فصول رياض الأطفال بالمدارس، بهدف حصول كل متقدم على حقه فى أحقية التقديم والالتحاق تحقيقا للعدالة والعمل من خلال قواعد ولوائح منظمة للعمل.
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