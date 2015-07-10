ضبط 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 9 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى مركز الخانكة، تحرر المحضر رقم 7236 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وكان قد وردت معلومات لمركز شرطة الخانكة من المدعو عبد الله ا ر 63 سنة بالمعاش، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل إرث له وأشقائه مؤجر لآخرين.

على الفور انتقلت قوات أمن القليوبية، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من دور أرضى فقط وبه عدد 4 غرف وتم ضبط كل من "ممدوح ع" 54 سنة عامل ومقيم الساحل – القاهرة، و"أحمد ص" 44 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.. السابق اتهامه فى القضية رقم 8661 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2006م – مصنفات فنيه و"وليد ص" 39 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و"علاء الدين م" 47 سنة عامل ومقيم– دائرة قسم اول شبرا الخيمة، و"سعيد ع" 30 سنة عامل ومقيم أول السلام – القاهرة، و"طارق ع" 40 سنة عامل ومقيم ذات العنوان.. السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا (مخدرات – إصابة خطأ – مشاجرة) آخرها القضية رقم 7958 جنح قسم النزهة لسنة 2009م – مشاجرة، و"محمود م" 30 سنة عامل مقيم دائرة قسم اول شبرا الخيمة. ،و"هيثم ب" 30 سنة عامل ومقيم العباسية – القاهرة.. السابق اتهامه فى القضية رقم 9265 جنح قسم الموسكى لسنة 2012م – سلاح بدون ترخيص، و"خالد ح" 46 سنة عامل ومقيم أول السلام – القاهرة.

وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية قيامهم بالحفر بمنتصف إحدى الغرف ووجود حفرة بعمق حوالى 13 مترا.. وبحوزتهم أدوات الحفر وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7236 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م.