مفاجأة تقلب الموازين .. طلب غريب من كاسياس يغضب مدريد ويوقف انتقاله إلى بورتو

القائد يستعد للرحيل. النادي جاهز لحفل كبير لشكر القائد ووداعه. فجأة كل شيء يتوقف ويعود إلى نقطة الصفر. إيكر كاسياس وريال مدريد وبورتو والمسلسل لن ينتهي.

ريال مدريد دخل في مفاوضات معلنة مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وضح أن كاسياس سيكون بديلا في حسابات إدارة النادي الملكي، ولهذا بدأ في البحث عن خيارات أخرى بدلا من ملازمة الدكة.

كاسياس خسر مقعده الأساسي أولا تحت قيادة جوزيه مورينيو قبل أن يعود من جديد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مع وابل من الانتقادات. لتقترب نهاية كاسياس مع الملكي.

وبالفعل أكدت صحيفة ماركا الإسبانية إن الاتفاق تم بين كاسياس وريال مدريد وبورتو من أجل رحيل القائد إلى البرتغال. ولكن هذا في وقت سابق فماذا حدث الآن؟

قرار غريب

"هل هذا مقبول!! ما هذا الهراء".. هذا هو لسان حال جماهير ريال مدريد عقب خروج صحف إسبانيا بقرار كاسياس.

إيكر اشترط على ريال مدريد أن يدفع راتبه بالكامل أثناء تواجده في بورتو وذلك للتغلب على الضرائب!

كاسياس يريد أن يدفع ريال مدريد 13 مليون يورو + 5 مليون يورو من بورتو ومن هنا يحافظ كاسياس على راتبه بالكامل الذي كان يتحصل عليه.

وهو ما أشار له الصحفي الإسباني الشهير جوزيب بيدريرول في برنامجه (Jugones).

نقطة الانهيار

صحيفة ماركا الإسبانية من جانبها أكدت إن المحادثات بين كاسياس وبورتو وريال مدريد على وشك الانهيار.

وأشارت ماركا إلى أن الأمور المادية هي سبب نقطة التحول في الصفقة.

كاسياس كان ينتظر إجراء الفحص الطبي مع بورتو يوم الجمعة إلى أن القرار المفاجئ قد يقلب الحال تماما ويجعله يسافر مع بعثة ريال مدريد.

ومن جانبها أشارت صحيفة "ألكادينا سير" إن الخلاف بين كاسياس وإدارة ريال مدريد بسبب 4 مليون يورو.

إذ أن كاسياس يطالب بمستحقاته كاملة وريال مدريد يريد فقط دفع الفارق بين راتبه مع بورتو وما تبقى له مع النادي الملكي.

وهنا جاءت نقطة التحول.