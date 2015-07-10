سانتوس يعيد المدرب الذي أقاله من أجل عيون نيمار

(إفي): أعلن نادي سانتوس البرازيلي اليوم تعاقده مع المدير الفني دوريفال جونيور، الذي أقاله قبل خمس سنوات بعد أن أبقى نيمار، لاعب برشلونة الحالي، على مقاعد البدلاء كعقاب له على الإهانات التي وجهها اللاعب للمدرب.

ووقع دوريفال جونيور اليوم تعاقدا لقيادة سانتوس البرازيلي حتى ديسمبر 2017، وتم تقديمه كمدير فني في مركز (الملك بيليه) للتدريب، وفقا لما أفاد به النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وأكد رئيس النادي، موديستو روما جونيور في البيان، "نأمل أن يتمكن من قيادة سانتوس وإخراجه من الوضع الصعب الذي يمر به. نتمنى له حظا سعيدا".

ويتولى دوريفال جونيور المهمة خلفا لمارسيلو فرناندز، الذي أقيل إثر الهزيمة التي مني بها الفريق (4-1) خارج قواعده أمام جوياس، وتراجعه إلى مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وقال المدرب "أنا عدت وسأحاول بذل قصارى جهدي في ظل الظروف الراهنة. كونوا على ثقة بأننا سنقوم بعمل جيد"، في الوقت الذي أقر فيه بأن مهمته الأساسية تتمثل في الحيلولة دون هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

وقاد دوريفال جونيور سانتوس خلال عشرة أشهر فقط عام 2010 للتتويج بكأس البرازيل ودوري ولاية ساو باولو، وتمت إقالته رغم أنه حقق 37 فوزا وثمانية تعادلات ومني بـ16 هزيمة خلال 61 مباراة قاد خلالها الفريق البرازيلي.

ففي سبتمبر 2010، قرر عدم الدفع بنيمار أمام كورينثيانز عقابا له بعد أن وجه له إهانات علنا في مباراة سابقة لعدم السماح له بتسديد ركلة جزاء.

وأدى قرار المدرب بعدم الدفع بنيمار أمام كورينثيانز، في مباراة كلاسيكو، إلى استياء الإدارة، وقررت فسخ تعاقده.

ورغم نجاحه الكبير مع سانتوس، فإن دوريفال جونيور أقيل في ديسمبر/ الماضي من تدريب بالميراس لسوء النتائج.

ومنذ أن رحل عن سانتوس في 2010، قاد دوريفال جونيور أندية بحجم فلامينجو وانترناسيونال وفاسكو دا جاما وفلومينينسي وأتلتيكو مينيرو، لكنه لم يحقق أي لقب.