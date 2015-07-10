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تقرير.. أتليتكو يضغط على تشيلسي للظفر بصلاح

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تقرير.. أتليتكو يضغط على تشيلسي للظفر بصلاح تقرير.. أتليتكو يضغط على تشيلسي للظفر بصلاح

أفادت (سبورت ميدياست) الإيطالية بأن فريق أوروبي أخر يضغط وبقوة من أجل الحصول على خدمت الدولي المصري محمد صلاح، هو نادي أتيلتكو مدريد الإسباني.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي أتليتكو يتطلعون للتعاقد مع صلاح من فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي، وأن هناك محادثات حاليا بين الأخير وبين وكيل أعمال اللاعب.

وكان نادي إنتر ميلان قد قدم عرضا رسميا من أجل صلاح قيمته 20 مليون يورو وفقا لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) إلا أن النجم المصري لم يحسم قراره حتى اللحظة.

ورفض صلاح العرض المقدم من فريق فيورنتينا من أجل البقاء معه الموسم المقبل بعد انتقاله كإعارة للفريق يناير الماضي من تشيلسي.

وتألق نجم المقاولون العرب السابق بشدة بالقميص البنفسجي للفيولا جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز.

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