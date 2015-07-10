مصدر بالكهرباء: تسليم 51 قطعة أرض لمستثمرى الطاقة المتجددة عقب العيد

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه سيتم الانتهاء من تسليم 51 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السبب فى تأخر تسليم باقى الأراضى هو صعوبة إجراءات تسليم الأرض للمستثمر فى ظل ضيق الوقت خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار المصدر مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بلغت 56 من إجمالى 136 مذكرة تفاهم، جار استكمالهم عقب انتهاء المستثمرين من إجراءات إنشاء شركة لتوقيع مذكرات التفاهم لتسليمهم الأراضى المخصصة لإنشاء المحطات.

وأشار المصدر إلى أنه تم توقيع 46 مذكرة تفاهم لإنشاء محطات شمسية بإجمالى قدرات 1830 ميجا وات،مشيرا إلى أنهم عبارة عن 40 محطة بينبان بقدرة 1780 ميجا وات ومحطة بالزعفرانة بقدرة 50 ميجا وات.

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من تسليم عدد 26 قطعة أرض للمستثمرين، وجار استكمال تسليم 15 قطعة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء أيضا من توقيع 10 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات توليد كهرباء من الرياح بمنطقة خليج السويس بإجمالى قدرات 500 ميجا وات، لافتا إلى أنه تم تسليم 8 قطع أراضى للمستثمرين، وجار تسليم القطعتين للبدء فى أعمال الإنشاء.

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