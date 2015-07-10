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الداخلية تضبط 49 قضية تهرب ضريبى بقيمة 220 مليون جنيه

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الداخلية تضبط 49 قضية تهرب ضريبى بقيمة 220 مليون جنيه الداخلية تضبط 49 قضية تهرب ضريبى بقيمة 220 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية فى ضبط (49) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (220689558 جنيها) كما تم ضبط (14) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما تم ضبط (37) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، وضبط (62) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وتنفيذ (44) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.

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