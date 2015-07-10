51 %من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى القضاء على أزمة البطالة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى القضاء على أزمة البطالة لدى الشباب، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى القضاء على أزمة البطالة".

وتوقع 51%من القراء نجاح الحكومة فى القضاء على أزمة البطالة، بينما استبعد 47% من القراء نجاح الحكومة فى القضاء على أزمة البطالة، بينما أعرب 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

- التقرير الاجتماعى يكشف: 87% من المصريين توقعوا زيادة البطالة.. و88% ممن شملهم البحث يرون ازدياد معدلات الجريمة.. و91% قلقون ألا يجدون تكاليف العلاج.. و38% لا يلجأون للشرطة حال وقوع اعتداء عليهم