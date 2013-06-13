مصدر إعلامي: 20 جنديا من قوات حفظ السلام النمساوية عبروا نقاط التفتيش السورية ثم الإسرائيلية

كتب : أ.ش.أ منذ 14 دقيقة

ذكر موقع "داماس بوست" السوري الإلكتروني اليوم أن 20 جنديا من قوات حفظ السلام النمساوية عبروا اليوم نقاط التفتيش السورية ثم الإسرائيلية تنفيذا لقرار فيينا بسحب كتيبتها العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان.

كان وزير الدفاع النمساوي، جيرالد كلوج، صرح بأن عملية سحب القوات النمساوية المؤلفة من 378 جنديا، ستستغرق ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

من جهته، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، إن إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تبحث مع السلطات النمساوية الجدول الزمني لخروج جنودها من الجولان.