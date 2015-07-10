انتبه.. الإسراف فى تناول وجبة الإفطار يصيبك بالصداع

أسباب الإصابة بالصداع بعد الإفطار

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فى رمضان ساعات طويلة تقضيها منقطعا عن تناول الطعام وشرب الماء، وما أن ينطلق مدفع الإفطار، حتى تنطلق أنت أيضا فى تناول كميات كبيرة ومبالغ فيها من الطعام، وبالطبع فهذا الأمر ينتج عنه العديد من الاثار السلبية والمشاكل والصحية.. والتى يوضح أهمها الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.>الصداع هو أكثر الأعراض شيوعا بعد تناول طعام الإفطار، هذا ما يؤكده خالد يوسف، موضحا أن هذا السبب يرجع لتناول كميات كبيرة جدا من الطعام وبشكل مفاجئ، مما يعرض الجسم لنوع من الصدمة نتيجة لأن ضخ الدم بالجسم ينسحب من أغلب الأعضاء متجها للجهاز الهضمى بصورة مفاجئة، فى محاولة منه للتعامل مع المجهود الكبير للمعدة.

وبالتالى تنقص بشكل مفاجئ أيضا كمية الدم التى تضخ لباقى أعضاء الجسم، وأهمها المخ، وهو ما يعد من أهم أسباب الإصابة بالصداع وضعف التركيز والخمول.

علاج الصداع بعد الإفطار

>وعن طريقة العلاج المناسبة، يوضح خالد أن تنظيم الطعام وتناوله على فترات متباعدة نسبيا، يعد الحل الأمثل لتجنب هذا النوع من الصداع.

وينصح بأن نبدأ فى تناول وجبة الإفطار بشكل تدريجى، وأن تستهل الوجبة بكوب من الماء وثلاث حبات من التمر، ثم يليها قسط قصير من الراحة لمدة عشر دقائق، وبعدها نبدأ فى تناول طبق صغير من الشوربة الخفيفة، يليها الطبق الرئيسى، على أن نحرص على عدم الإسراف فى كميات الطعام، ويفضل تناوله على مهل ولفترة لا تقل عن عشرين دقيقة.